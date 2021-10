Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Haus in Vollbrand - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Polizei und Feuerwehr sind am späten Dienstagabend (12. Oktober, 23:25 Uhr) zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Dellstraße ausgerückt. Mit einer Drehleiter konnte die Feuerwehr eine 49-jährige Frau aus dem ersten Obergeschoss retten. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Die Verletzungen eines 55-Jährigen behandelten Sanitäter vor Ort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Gemeinsam mit einem Brandsachverständigen werden die Ermittler das Haus in Augenschein nehmen und herausfinden, was zu dem Feuer geführt hat. Das Kriminalkommissariat 11 sucht Zeugen, die sich mit Hinweisen unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Polizei melden können.

