Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Trio überfällt Juwelier und erbeutet Schmuck

Duisburg (ots)

Am Montagvormittag (11. Oktober, 9:30 Uhr) haben drei Unbekannte einen Juwelier (58) in seinem Geschäft auf der Weseler Straße überfallen, mit einer Pistole bedroht, gefesselt und Schmuck gestohlen. Dann ergriffen sie zu Fuß die Flucht in Richtung Friedrich-Engels-Straße. Der leicht verletzte Juwelier blieb zurück. Alle drei Täter waren etwa 1,80 Meter groß, dunkel gekleidet und hatten die Beute in schwarzen Sporttaschen verstaut. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden können.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell