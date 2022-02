Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Alkoholisierte Opel-Fahrerin prallt gegen Fiat

Schramberg-Heiligenbronn (ots)

Eine Opel-Fahrerin, die zu tief ins Glas geschaut hat, ist am Montagmittag in Heiligenbronn mit einem Fiat zusammengeprallt. Die 35-jährige Frau, bei der ein Atemalkoholtest knapp drei Promille ergeben hat, kam von der Kirchstraße und bog von dort auf die Waldmössinger Straße ein, wo sie gegen den Fiat Panda des 26-Jährigen stieß, der Vorfahrt hatte. Die Beamten nahmen der Frau nach einer Blutprobe in einem Krankenhaus den Führerschein ab. Sie muss mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen. Ihr Auto wurde abgeschleppt. Verletzte gab es bei der Kollision nicht

