Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Polizei sucht nachträglich Zeugen zu einer Körperverletzung vom vergangenen Samstag im Bereich "Palmenhaus" (29.01.2022)

Konstanz (ots)

Zu einer Körperverletzung, die sich am vergangenen Samstagabend, 29.01., zwischen 18.00 Uhr und 18.50 Uhr, im Bereich einer Parkbank am "Palmenhaus" in der Straße "Zum Hussenstein" ereignet haben dürfte und bei welcher ein 34-jährige Mann von zwei bislang unbekannten Tätern zusammengeschlagen worden ist, sucht die Polizei Konstanz nachträglich Zeugen.

Am Samstagabend, gegen 18.50 Uhr, entdeckte eine Fußgängerin den offensichtlich durch Schläge verletzten und alkoholisierten Mann in einem Gebüsch an der genannten Parkbank. Obwohl der Mann kaum verständlich angab, dass alles in Ordnung sei, verständigte die Fußgängerin vorsorglich die Polizei. In der Folge wurde der erheblich durch Schläge verletzte und alkoholisierte 34-Jährige durch eine hinzugezogene Rettungswagenbesatzung zur Behandlung in die Konstanzer Klinik gebracht. Nachdem sich der aus Litauen stammende Mann aufgrund seiner Alkoholisierung und der vorhandenen Sprachbarriere kaum verständlich machen konnte, erfolgten die weiteren polizeilichen Ermittlungen zu dem vorangegangenen Sachverhalt zusammen mit einem hinzugezogenen Dolmetscher. Wie die folgenden Angaben des Mannes ergaben, sei dieser am Samstagabend von zwei ihm unbekannten Männern im Bereich der Parkbank am "Palmhaus" zusammengeschlagen worden. Nähere Angaben zu den Tätern oder dem Grund der Auseinandersetzung konnte der 34-Jährige nicht machen. Nun sucht die Polizei Konstanz zu der geschilderten Körperverletzung nachträglich Zeugen. Personen, die am Samstagabend im Bereich des "Palmhauses" entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz (07531 995-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell