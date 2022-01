Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 9. Januar 2022

Wolfenbüttel (ots)

Trunkenheit im Verkehr, Cremlingen, Sonntag, 09.01.2022 / 1:10 Uhr

Ein 21jähriger Braunschweiger wurde auf der Helmstedter Straße Fahrrad fahrend angetroffen. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass er infolge Alkoholkonsum nicht in der Lage war, das Rad sicher zu führen. Ein Atemalkoholvortest ergab 1,85 Promille. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren eingeleitet.

..................................................................

Sachbeschädigung durch Graffiti, Sickte, Am Kamp, 09.01.2022 / gg. 3:30 Uhr

Durch Zeugen wird ein "Sprayer" in Sickte gemeldet. Dieser besprühe eine Mauer in blauer und silberner Farbe. Als die hinzugerufenen Beamten eintrafen, versuchte der Sprayer zu flüchten, konnte jedoch gestellt werden. Bei dem 17jährigen Tatverdächtigen konnten noch die beiden genutzten Spraydosen aufgefunden werden. Die Dosen wurden sichergestellt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet und der junge Mann an seine Familie übergeben.

