Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.01.2022

Peine (ots)

Raubüberfall auf einen Getränkemarkt

Zwei unbekannte, maskierte Täter überfielen am Samstag, den 08.01.2022 gegen 13:30 Uhr einen Getränkemarkt in Peine OT Stederdorf. Der Angestellte des Getränkemarktes wurde durch einen der Täter mit einer Schusswaffe bedroht und zur Herausgabe von Bargeld und Zigaretten gezwungen. Mit der Beute flüchteten die Täter in einem silbernen Pkw mit abgeklebtem Kennzeichen vom Tatort in Richtung A2. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagen konnten die Täter nicht festgenommen werden. Bei der Tat wurden keine Personen verletzt.

Zeugen, welche sich zur Tatzeit im Nahbereich des Tatortes aufgehalten haben, werden gebeten Hinweise an die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171/999-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell