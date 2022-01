Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.01.2022.

Salzgitter (ots)

Salzgitter Bad, Bismarckstraße, 05.01.2022, 19:00 Uhr-06.01.2022, 07:50 Uhr.

Salzgitter, Bad, Elbestraße, 05.01.2022, 17:00 Uhr-06.01.2022, 07:00 Uhr.

In zwei bekannt gewordenen Fällen demontierten unbekannte Täter von zwei abgestellten Pkw Opel Astra die Katalysatoren und verursachten einen Schaden von mindestens 1.700 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten der Polizei in Salzgitter Bad unter der Telefonnummer 05341/825-0 in Verbindung zu setzen.

Baddeckenstedt, Lichtenberger Straße, 05.01.2022, 18:00 Uhr-06.01.2022, 08:00 Uhr.

Die unbekannten Täter hebelten zwei Automatiktüren des Warenhauses auf und konnten sich somit einen Zutritt in die Räume verschaffen. Die Polizei ermittelt, ob es zu einem Diebstahl kam. Der bisher entstandenen Schaden liegt bei ca. 1.000 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Baddeckenstedt unter der Telefonnummer 05341/928690.

Zwei Fahrer standen offensichtlich unter Drogeneinfluss.

Salzgitter, Lebenstedt, Lichtenberger Straße, 06.01.2022, 19:00 Uhr.

Salzgitter, Lebenstedt, Peiner Straße, 06.01.2022, 21:50 Uhr.

Die Polizei konnte zwei Fahrer im Alter von 22 und 25 Jahren anhalten und kontrollieren. Anhaltspunkte deuteten auf einen Drogenkonsum. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest erhärtete diese Anhaltspunkte. Daraufhin veranlasste die Polizei die Entnahme von Blutproben und untersagte den Männern die Weiterfahrt.

