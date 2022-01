Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 7. Januar 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: erneut falsche Handwerker unterwegs

Donnerstag, 06.01.2022, gegen 12:00 Uhr

Unter dem Vorwand Elektrotechniker zu sein und alte Elektrogeräte reparieren zu wollen gelangten am Donnerstagmittag zwei unbekannte Männer in die Wohnung einer 93-jährigen Seniorin in der Ringstraße in Wolfenbüttel. Das einer der Männer offenbar versucht hatte unbemerkt in das Schlafzimmer der Seniorin zu gelangen, wurde sie misstrauisch und verwies die Männer lautstark aus ihrer Wohnung. Die Unbekannten verließen die Wohnung fluchtartig in unbekannte Richtung. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu keinem Diebstahl. Beschreibung der unbekannten Männer: beide zirka 20 - 25 Jahre alt, zirka 175 cm groß, eine Person hatte dunkle Haare, trug eine Schirmmütze und war dunkel gekleidet. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schöppenstedt: Einbruch misslingt

Mittwoch, 05.01.2022, bis Donnerstag, 06.01.2022

In der Nacht von Mittwoch 05.01.2022 und Donnerstag, 06.01.2022, 12:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter offenbar die Terrassentür eines Einfamilienhauses in Schöppenstdet, Harzblick, einzudringen. Dieser Versuch scheiterte offensichtlich an der massiven Terrassentür, ein Eindringen erfolgte nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Fensterscheibe eingeworfen

Donnerstag, 06.01.2022, gegen 22:30 Uhr

Unbekannte Täter warfen am Donnerstag, 06.01.2022, gegen 22:30 Uhr, mit einem Stein die Scheibe eines Küchenfensters einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Breslauer Straße in Wolfenbüttel ein. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Dorstadt: Verkehrsunfall, eine Person leicht verletzt

Donnerstag, 06.01.2022, gegen 09:25 Uhr

Am Donnerstagmorgen ereignete sich in Dorstadt, Harzstraße, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 54-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden ist. Demnach übersah eine 45-jährige Autofahrer vermutlich aus Unachtsamkeit beim Einfahren in den fließenden Verkehr das bevorrechtigte Auto des 54-Jährigen. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 54-Jährige leicht. An den beteiligten Autos entstand Sachschaden in Höhe von zirka 11000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden.

