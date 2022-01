Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 06.01.2022:

Peine (ots)

Einbruch in EDEKA Markt

In der Nacht vom 04.01. auf den 05.01. sind unbekannte Täter in den EDEKA Markt in der Straße "Hoher Weg" in Wendeburg eingebrochen. Durch Aufbrechen eines Fensters auf der Gebäuderückseite gelangten die Täter in die Verkaufsräume. Dort wurden diverse Tabakwaren gestohlen. Eine genaue Aufstellung zum Diebesgut ist aktuell Teil der Ermittlungen.

Versuchter Trickbetrug in Groß Ilsede

Zwei Männer klingelten am Vormittag des 05.01 bei einem älteren Herrn in Groß Ilsede und versuchten ihn davon zu überzeugen, dass sein Dach undicht sei. Sie forderten auch gleichzeitig einen Vorschuss für die anstehende Reparatur. Der Senior ließ sich aber auf diese Behauptungen nicht ein, so dass die Betrüger das Grundstück ohne Beute verließen.

Unfall mit verletztem Fahrer

Am 05.01. gegen 07:45 Uhr übersah ein 49-jähriger Mann auf der Kantstraße in Peine, dass der Fahrer eines vor ihm fahrende Kia abbremsen musste. Der 49-jährige fuhr daher mit seinem Mercedes auf den Kia eines 52-jährigen auf. Der Kia-Fahrer wird bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass er ins Peiner Klinikum eingeliefert werden muss. Beide Fahrzeuge müssen schwer beschädigt abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf rund 14.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Daher kommt auf den Mann nun auch noch ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell