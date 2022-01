Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 6. Januar 2022:

Die Polizei Wolfenbüttel kontrollierte die Einhaltung der bestehenden Corona-Regelungen

Dienstag, 04.01.2022, zwischen 13:00 Uhr und 18:00 Uhr

Die Polizei Wolfenbüttel führte am vergangenen Dienstagnachmittag umfangreiche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung der bestehenden Regeln zum Schutz vor dem Coronavirus im Stadtgebiet Wolfenbüttels durch. Hierbei steht der Infektionsschutz im Vordergrund dieser Maßnahmen. So wurden insbesondere Kontrollen im Bereich des ÖPNV, in der Gastronomie, in Spielhallen und Wettannahmestellen sowie in Fitnessstudios und ähnlichen Einrichtungen vorgenommen. Hierbei gab es seitens der Betreiber, der Kunden und der Passanten eine überwiegend positive Resonanz. Hauptsächlich stellten die eingesetzten Beamten Verstöße gegen die Pflicht zum richtigen Tragen einer FFP 2 Maske in den verschiedenen Einrichtungen fest. Es wurden einige Verwarnungen ausgesprochen und vier Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Intensive Kontrollen, auch in enger Zusammenarbeit mit dem Ordnungsdienst der Stadt Wolfenbüttel, werden auch in Zukunft durchgeführt werden.

