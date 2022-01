Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 05.01.2022:

Peine (ots)

Müllentsorgung in Waldstück bei Eddesse

Bereits am 29.12.2021 ist in einem Waldstück westlich der Ortschaft Eddesse eine größere Menge mutmaßlich asbesthaltiger Wellplatten entsorgt worden. Gegen 15:00 Uhr hat ein Zeuge die Polizei informiert, dass er insgesamt 25 Dachplatten von rund 250cm x 100 cm im Waldstück mit der Flurbezeichnung "Hinter den Teichen" entdeckt habe. Er habe kurz zuvor einen weißen geschlossenen Lieferwagen, evtl. ein Volkswagen oder Mercedes, in diesem Waldweg stehen sehen. Da in diesem Bereich häufig Fuß- und Spaziergänger unterwegs sind, bittet die Polizei in Peine darum, dass sich Zeugen, denen der Kastenwagen aufgefallen ist, melden.

