POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 5. Januar 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Falsche Handwerker unterwegs

Dienstag, 04.01.2022, zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr

Am Dienstagvormittag gelangten zwei bislang unbekannte Männer unter einem Vorwand in die Wohnung einer 86-jährigen Seniorin in einem Mehrfamilienhaus in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Wolfenbüttel. Demnach gaben sich die zwei Unbekannten als Handwerker aus und diese hätten den Auftrag die Wohnung nach einem angeblichen Wasserrohrbruch zu überprüfen. Hier muss dann einer der Männer vermutlich einen günstigen Moment abgepasst und vorgefundenen Schmuck entwendet haben. Die Männer waren nach der angeblichen Überprüfung in unbekannte Richtung davongegangen. Der entstandene Schaden beträgt rund 3000 Euro. Beschreibung der unbekannten Männer: 1.) zirka 35 Jahre alt, 190 cm groß, dickliche Figur, dunkelblonde Haare, bekleidet mit Jeans, kariertem Hemd und hellblauer Jacke. 2.) zirka 35 Jahre alt, 175 cm groß, schlank, kurze dunkelblonde Haare, bekleidet mit Jeans und hellblauer Jacke. Hinweise: 05331 / 933-0.

