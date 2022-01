Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.01.2022.

Salzgitter (ots)

Täter drangen in einen Bürokomplex ein.

Salzgitter, Lebenstedt, Am Schölkegraben, 31.12.2021, 13:00 Uhr-03.01.2022, 06:20 Uhr.

Unbekannte Täter verschafften sich einen widerrechtlichen und gewaltsamen Zugang durch ein Fenster in einen Bürokomplex und erbeuteten im Tatverlauf einen Tresor mit Bargeld. Es entstand ein Schaden von annähernd 5.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/1897-0 entgegen.

Täter entwendeten einen Flachbildschirm.

Salzgitter, Lebenstedt, Neißestraße, 23.12.2021, 15:00 Uhr-27.12.2021, 10:00 Uhr.

Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es zu einem Einbruch in eine Gartenlaube. Bei der Tatausführung wirkten die Täter gewaltsam auf eine Fensterscheibe ein und konnten sich auf diese Weise einen Zutritt in die Räumlichkeiten verschaffen. Es wurde nach bisherigem Ermittlungsstand ein Flachbildschirm entwendet und ein Schaden von mindestens 300 Euro verursacht. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/1897-0 zu richten.

Täter scheiterten bei einem Einbruchversuch.

Salzgitter, Lebenstedt, Ulenflucht, 29.12.2021, 17:00-20:00 Uhr.

Wie erst jetzt bekannt wurde, hatten unbekannte Täter versucht, in ein Reihenhaus einzudringen. Hierbei wirkten sie gewaltsam auf eine Terrassentür ein, scheiterten jedoch bei ihrem Vorhaben. Ein Eindringen in das Haus erfolgte nicht. Es wurde ein Schaden von mindestens 400 Euro verursacht. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/1897-0 zu richten.

Täter entwendeten einen Katalysator.

Salzgitter, Bad, Engeroder Straße, 23.12.2021, 12:00 Uhr-03.01.2022, 11:00 Uhr.

Unbekannte Täter montierten von einem auf der Straße abgestellten Pkw VW Golf den Katalysator ab und verursachten hierdurch einen Schaden von mindestens 1.000 Euro. Zur Tatausführung können keine Angaben gemacht werden. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341/825-0 zu richten.

Täter trat eine Schaufensterscheibe ein.

Salzgitter, Lebenstedt, Fischzug, 03.01.2022, 17:45 Uhr.

Durch zwei Hinweisgeberinnen wurde die Polizei auf einen Täter aufmerksam gemacht, der eine Schaufensterscheibe eines leerstehenden Geschäftes eingetreten hatte. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Es entstand ein Schaden von mindestens 1.500 Euro.

