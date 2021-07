Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schwegenheim - Mit Kleinkraftrad unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Führerschein auf B 9 unterwegs 24.07.2021 14:20 Uhr (22/2407)

Schwegenheim (ots)

Auf dem Rückweg eines Einsatzes am Samstagmittag konnten Beamte der PI Speyer in Höhe Schwegenheim ein Kleinkraftrad auf der B 9 feststellen, welches diese mit 50 km/h befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle des 36-jährigen Fahrers aus Philippsburg auf dem Tankhof Schwegenheim, zeigte er Auffälligkeiten, die auf den Konsum von Betäubungsmittel hinwiesen. Ein freiwillig durchgeführter Urintest reagierte positiv auf Kokain und Cannabis. Weiter gab der Beschuldigte an keine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ihn erwarten nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

