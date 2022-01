Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.01.2022.

Salzgitter (ots)

Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion.

Salzgitter, Burgbergstraße, Bankfiliale, 07.01.2022, 03:30 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es vor dem Schalterraum einer Bankfiliale zu einer Detonation eines Zündstoffes. Durch die Sprengung wurden Teile der westlichen Gebäudeseite mit Beschädigung der Fenster und der Decke verursacht. Die Polizei geht bei den Ermittlungen davon aus, dass der Sprengsatz frühzeitig detonierte. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass es zu einer Verletzung der Täter oder eines Täters kam.

Bei der Tat konnte kein Bargeld entwendet werden, es entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe. Während der Tatausführung waren mindestens zwei dunkel bekleidete Täter am Tatort. Nach der Detonation flüchteten diese in einem dunklen Pkw Kombi in Richtung der Autobahn 39. Zeugen hatten einen lauten Knall vernommen und daraufhin die Polizei alarmiert.

Dringend erbetete Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 05341/1897-0 entgegengenommen. Für die Polizei ist insbesondere von Wichtigkeit, ob Zeugen vor der Tat oder während der Flucht die Täter oder das Fluchtfahrzeug beobachten konnten.

