Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verursacher flüchtet von Unfallstelle

Trier, Paulinstraße (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit Sachschaden fahndet die Polizeiinspektion Trier nach dem Verursacher. Der Vorfall ereignete sich am heutigen Samstag, gegen 16.00 Uhr, in der Trierer Paulinstraße. Als der Fahrer eines silbergrauen Vans von der Paulinstraße auf den Parkplatz eines Discounters abbiegen wollte, musste dieser zunächst abbremsen. Das hinter ihm befindliche Fahrzeug, ein gelb-grüner Kleinwagen, wollte daraufhin an dem Van vorbeifahren. Hierbei touchierte er den Van an der hinteren linken Fahrzeugseite. Anschließend entfernte sich der Verursacher in Richtung Innenstadt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Trier zu melden (0651-9779 5212)

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell