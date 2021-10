Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Saarburg (ots)

Am Donnerstag, den 28.10.2021, gegen 15:10 Uhr, kam es auf der B407 zwischen Saarburg und Trassem zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei entgegenkommenden PKW. Der Anzeigerstatter war mit seinem Pkw in Richtung Saarburg unterwegs, als ihm in einer Rechtskurve ein gelber Peugeot 107 auf seiner Fahrspur entgegenkam, nachdem dieser einen LKW überholt hatte. Trotz eingeleiteter Vollbremsung des Geschädigten kollidierte der unfallverursachende Peugeot 107 mit ihm. Beide linke Außenspiegel prallten gegeneinander. Anstatt sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, setzte der Peugeot-Fahrer seine Fahrt in Richtung Trassem fort.

Es entstand beim Geschädigten ein Schaden in dreistelliger Höhe.

Zeugen, insbesondere der Fahrer des LKW und die ebenfalls vor und hinter dem Geschädigten befindlichen Fahrzeugführer, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell