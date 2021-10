Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall - sechs leicht verletzte Personen

Saarburg (ots)

Am Freitag, den 29.10.2021 ereignete sich gegen 13:50 Uhr in Saarburg, Im Hagen, ein Verkehrsunfall. Hierbei stießen zwei PKW frontal zusammen. Ein mit fünf Personen besetzter Seat verließ den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Richtung Stadtmitte. Das Fahrzeug fuhr zunächst auf der eigenen Fahrspur und kam im Anschluss auf die Gegenfahrspur. Hier stieß der PKW mit einem entgegen kommenden Mini Cooper zusammen, der mit einer Person besetzt war. Alle beteiligten Personen wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht; an beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Straße war während der Unfallaufnahme einseitig befahrbar. Gegen 14:40 Uhr war die Fahrbahn wieder frei. Im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr Saarburg, mehrere RTW und ein Notarzt der Rettungswache Saarburg sowie zwei Fahrzeuge der Polizeiinspektion Saarburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell