Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall (mit Flucht) nach Ladungsverlust

Niederbrombach, B 41 (ots)

Am Dienstag, den 26.10.2021, kam es auf der B 41 aus Niederbrombach kommend in Fahrtrichtung Birkenfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug über mehrere auf der Fahrbahn liegende Metallschienen fuhr und folglich beschädigt wurde. Hinweise zu dem Verlierer der Ladungsteile und damit Verursacher des Verkehrsunfalles, werden an die Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Tel.: 06782/9910 erbeten.

