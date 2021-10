POL-PDTR: Kinder zündeln am Spielplatz

Polizeidirektion Trier

Bislang unbekannte Kinder haben am Montagabend, 29. Oktober, gegen 17:40 Uhr an einem Spielplatz ein Feuer gelegt. Ein Zeuge sah, dass in einer Hecke auf einem kleinen Spielplatz unterhalb des Höhenwegs in Morbach ein Feuer aufloderte. Kurz darauf sah er zwei Jungen von der Brandstelle weglaufen. Er konnte das Feuer eigenständig löschen, bevor es sich ausbreiten konnte. Ein fahrlässiges Inbrandsetzen kann ausgeschlossen werden. An der Hecke entstand mutmaßlich nur geringer Schaden. Der Zeuge beschrieb die Jungen wie folgt:

- beide 10-12 Jahre alt - einer trug ein auffallend oranges T-Shirt und hatte blonde Haare - der andere war komplett dunkel gekleidet - auffällig: beide trugen keine Jacke bei den herbstlichen Temperaturen.

Die Kinder konnten im Rahmen einer anschließenden Fahndung nicht mehr gefunden werden. Daher sucht die Polizei Morbach nun Zeugen, die Angaben zu den Jungen machen können. Falls diese tatsächlich unter 14 Jahre alt und somit strafunmündig sind, können sie wegen der Sachbeschädigung zwar nicht strafrechtlich verfolgt werden, jedoch ist vielleicht ein erzieherisches Gespräch mit der Polizei nachhaltig wirksam. Nicht zuletzt geht es zudem um die Begleichung des eventuell entstandenen Schadens.

