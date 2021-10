Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Idar-Oberstein (ots)

Am Vormittag des 25.10.2021 wurde ein blauer VW Golf auf dem Parkplatz hinter dem Wok-Restaurant in der Straße Schmidtsgäßchen in Idar-Oberstein vermutlich mittels spitzem Gegenstand zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Nummer 06781/5610 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell