Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Hövels, B 62 (ots)

Am Di., 27.07.2021, gegen 17:07 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Citroen Berlingo die B 62 aus Richtung Wallmenroth kommend in Richtung Obergüdeln. Zu Beginn einer Linkskurve geriet das Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn infolge den örtlichen Begebenheiten nicht angepasster Fahrgeschwindigkeit ins Schleudern und prallte zunächst rechts, wenige Meter später links und erneut wieder rechts gegen die dortige Schutzplanke. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Darüber hinaus wurden beidseitig insgesamt 8 Elemente der Schutzplanke beschädigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell