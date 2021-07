Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand in einer Schreinerei

Neuwied (ots)

Neuwied - Am 27.07.2021 wird gegen 11:20 Uhr eine Rauchentwicklung in einer Schreinerei gemeldet. Aus mehreren Fenstern trat leichter Rauch aus. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer in der Schreinerei schnell abgelöscht werden. Zur Brandursache können keine Angaben gemacht werden. Das Rolltor und die Deckenverkleidung wurden durch das Feuer beschädigt, der Innenraum mit Ruß verschmutzt. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Zum Brandzeitpunkt befanden sich keine Personen in der Räumlichkeit. Die Feuerwehr war mit 23 Kräften im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell