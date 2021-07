Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Diebstahl eines Elektro-Rollers

57537 Wissen, Weststr. 37 (ots)

Am Mo., 26.07.2021, in der Zeit von 20:45-21:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Elektro-Roller der Marke Kugoo S1. Der Roller weist folgende Besonderheiten auf: Rücklicht defekt, blaues Isolierband am Lenker, breiter Scheinwerfer. Das Fahrzeug war mit einem Kettenschloss gegen Wegnahme gesichert. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell