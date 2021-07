Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Bedrohung

Linz am Rhein (ots)

Am Montagnachmittag ging ein 25-jähriger Mann aus Linz die Neustraße in Richtung Buttermarkt und traf hier auf einen Bekannten. Ohne weitere Vorwarnung spuckte der 33-jährige Mann dem Geschädigten auf das T-Shirt, zog einen Schlüsselbund aus der Tasche, ballte eine Faust und ging damit auf den Mann zu. Dieser konnte sich durch Flucht weiteren Attacken entziehen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

