Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Sachbeschädigung durch Graffiti

57537 Wissen, Bahnhofstr. 2, Regio-Bahnhof (ots)

Am So., 25.07.2021, gegen 02:00 Uhr, besprühte ein unbekannter Täter u.a. die öffentlichen Toilettenanlage, den Fahrradunterstand und andere Gebäudeteile am Regio-Bahnhof mit Graffitis. Mit überwiegend weißer Farbe wurden u.a. die tags "Hell", "Focus", "ACAB", "RAFO" und "Fuck the Police" aufgesprüht. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

