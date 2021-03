Polizei Hagen

POL-HA: Betrugsversuch mit Mitleidsgeschichte und billigen Uhren auf Parkplatz

Hagen (ots)

Ein unbekannter Täter hat bereits am vergangenen Freitag (05.03.2021) versucht, einem Hagener minderwertige Uhren für teures Geld zu verkaufen Der 55-Jährige hielt sich gegen 09.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittels-Discounters in der Eilper Straße auf, als er plötzlich von einem Mann angesprochen wurde. Dieser teilte mit, dass er bei seinem schwerkranken Vater zu Besuch gewesen sei und nun Benzin-Geld für die Rückfahrt zum Gardasee benötige. Der Unbekannte bot dem Hagener zwei Uhren an, welche angeblich einen Wert von 500 Euro haben. Im weiteren Verlauf des Gespräches wollte er dann eine Uhr verschenken und die andere verkaufen. Dem 55-Jährigen fiel allerdings sofort auf, dass es sich bei den Uhren um Billig-Ware aus Asien gehandelt hat. Er lehnte den Kauf ab. Der unbekannte Täter flüchtete mit einem silberfarbenen BMW in Richtung Innenstadt. Er wird als ca. 55 - 60 Jahre alt beschrieben, hatte ein auffallend rundliches Gesicht, sprach mit einem italienischen Dialekt, hatte blaue Augen und wirkte sehr sympathisch. Die Hagener Kripo ermittelt nun wegen versuchten Betruges gegen den Unbekannten und bittet um sachdienliche Hinweise unter der 02331 - 986 2066. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass Bürgerinnen und Bürger niemals auf ähnlich gelagerte Geschäfte auf Parkplätzen oder Rastplätzen eingehen sollten. Meistens wird eine frei erfundene und rührselige Geschichte erzählt. Hierbei bieten die Täter minderwertigen Schmuck, Lederjacken, Porzellan oder Töpfe zum Verkauf an. Betroffene sollten sich die Kennzeichen der Fahrzeuge merken und umgehend die Polizei unter dem Notruf 110 über den Vorfall in Kenntnis setzen. (tisch)

