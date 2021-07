Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen- Sachbeschädigung an Pkw

Kirchen (ots)

Im Zeitraum 21.07.2021, 22:00 Uhr bis 22.07.2021, 08:00 Uhr hatte ein 50-Jähriger seinen Pkw Seat Leon auf dem Parkplatz des Feuerwehrgerätehauses in Kirchen abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite fest. Hier hatte ein bisher unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand den Lack zerkratzt. Hinweise an die Polizei Betzdorf.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell