Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0222--45 Katalysatoren beschlagnahmt - Polizei ermittelt wegen gewerbsmäßiger Hehlerei--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Schragestraße Zeit: 25.03.21, 15.30 Uhr

Nachdem es in den letzten Monaten in Bremen zu rund 30 Diebstählen von Katalysatoren gekommen war, entdeckten Einsatzkräfte der Polizei Bremen am Donnerstag 45 vermutlich gestohlene Katalysatoren in einem Transporter in Oslebshausen. Vier Tatverdächtige wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei und Diebstahls.

Eine Streife war in der Schragestraße auf einen Ford Transit aufmerksam geworden. Neben den geöffneten Hecktüren standen vier Männer, die augenscheinlich diverse Fahrzeugteile im Inneren begutachteten. Bei einer anschließenden Kontrolle entdeckten die Polizisten auf der Ladefläche des Transporters zwei Wannen voll mit insgesamt 45 gebrauchten Katalysatoren. Alle waren offensichtlich mit einer Flex abgetrennt worden. Der 33 Jahre alte Fahrer des Lieferwagens gab an, soeben etwa 30 gebrauchte Katalysatoren von den drei neben ihm stehenden Bulgaren erworben zu haben. Die drei angeblichen Verkäufer konnten die Herkunft der Fahrzeugteile nicht nachweisen.

Da der Verdacht bestand, dass hier mit gestohlenen Fahrzeugteilen gehandelt wurde, beschlagnahmten die Polizisten den Transporter samt Katalysatoren. Die bulgarischen Staatsangehörigen im Alter von 31, 43 und 51 Jahren sowie der 33-Jährige wurden als Tatverdächtige vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten bei dem 33-Jährigen mehrere Tausend Euro und eine Flex-Trennscheibe. Die Sachen wurden ebenfalls als Beweismittel beschlagnahmt.

Gegen die vier Tatverdächtigen wird wegen Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei und Diebstahls ermittelt.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell