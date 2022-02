Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall mit zwei leicht verletzten Personen am Sternenplatz (01.02.2022)

Konstanz (ots)

Am frühen Dienstagnachmittag ist es im Bereich des Sternenplatzes zu einem Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen gekommen. Kurz nach 13 Uhr musste der Fahrer eins Sprinter Kleinlasters - von der Innenstadt kommend - an einer roten Ampel im Bereich des Sternenplatzes anhalten. Ein 77-jähriger Fahrer eines BMW X3 konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr in das Heck des haltenden Sprinters. Bei dem Unfall wurde der 53 Jahre alte Fahrer des Sprinters und ein 56-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Der Einsatz eines Rettungswagens war jedoch nicht notwendig. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

