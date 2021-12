Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Gerlingen: Fahrzeug in Brand geraten

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Fahrzeugbrand auf der Bundesautobahn 81 rückte am Montag gegen 05.15 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Gerlingen mit vier Fahrzeugen und 16 Wehrleuten aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein VW in Vollbrand. Die Wehrleute konnten das Feuer zügig löschen. Vermutlich war ein technischen Defekt ursächlich. Der 18-jährige Fahrer, der zwischen dem Autobahndreieck Leonberg und der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Feuerbach unterwegs war, stellte seinen Wagen, nachdem er den Brand bemerkt hatte, in der Behelfsumfahrt nach dem Engelbergtunnel ab. Anschließend verließen er und sein Beifahrer das brennende Auto. Der VW brannte nahezu vollständig aus und musste abgeschleppt werden. Durch den Brand wurden auch die Fahrbahn und ein Leitpfosten beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

