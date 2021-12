Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen-Oberjettingen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend, gegen 21.30 Uhr, mussten Bewohner eines Hauses in der Rötestraße in Oberjettingen eine unschöne Entdeckung machen. Während ihrer Abwesenheit gelang es noch unbekannten Tätern sich über ein Fenster im Untergeschoss, das sie aufhebelten, Zutritt ins Innere des Hauses zu verschaffen. Die Unbekannten durchsuchten die Räume und erbeuteten Bargeld und Schmuck. Der Wert des Diebesguts steht abschließend noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 800 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell