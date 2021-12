Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Fußgängerin von PKW erfasst

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten, querte am Samstag gegen 17.50 Uhr eine 69 Jahre alte Frau die Berliner Straße in Böblingen und war hierauf in einen Unfall verwickelt. Eine 82-jährige Ford-Lenkerin, die die Berliner Straße von der Tübinger Straße kommend befuhr, übersah die dunkel gekleidete Frau und erfasste sie mit ihrem PKW. Die Fußgängerin wurde auf die Motorhaube des Ford aufgeladen und stürzte anschließend auf den Asphalt. Sie wurde vermutlich leicht verletzt und von hinzugezogenen Rettungskräfte vor Ort untersucht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell