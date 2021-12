Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck - Von Leiter gestürzt?

Kappelrodeck (ots)

Ein Mann ist am Dienstagabend mutmaßlich von einer Leiter gestürzt und am gleichen Abend in einer Offenburger Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen. Der genaue Ablauf des Geschehens ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Nach derzeitigem Erkenntnissen dürfte der Verstorbene gegen 17:30 Uhr bei privaten Handwerksarbeiten in Ortsrandlage verunglückt sein und konnte trotz notärztlicher Erstversorgung nicht mehr gerettet werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen den Ermittlern der Kriminalpolizei bislang nicht vor.

/wo

