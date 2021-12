Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Aus dem Verkehr gezogen

Gaggenau (ots)

Eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Gaggenau wurde am frühen Montagabend in der Murgtalstraße einem 20 Jahre alten Mann zum Verhängnis. Der Fahrer eines Kleinlasters wurde kurz vor 20 Uhr genauer unter die Lupe genommen. Hierbei stellten Die Ermittler fest, dass er zum einen am Straßenverkehr teilgenommen hatte, ohne im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Des Weiteren deutete ein Schnelltest darauf hin, dass er unter dem mutmaßlichen Einfluss von Drogen am Steuer gesessen hatte. Das Fahrzeug musste stehen bleiben und eine Blutentnahme wurde angeordnet.

/ya

