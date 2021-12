Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Nach Verkehrsunfall falsche Personalien notiert, Hinweise erbeten

Kehl (ots)

Nach einer Kollision am Montagabend in der Straßburger Straße infolge eines mutmaßlich fehlerhaften Fahrtstreifenwechsels haben die Beamten des Polizeireviers Kehl Ermittlungen wegen Unfallflucht eingeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt der Fahrer eines Audi mit französischer Zulassung nach dem Zusammenprall kurz vor 21:30 Uhr zunächst am örtlichen Busbahnhof an, um die Personalien mit seiner 54-jährigen Unfallgegnerin auszutauschen. Der mutmaßliche Unfallverursacher notierte jedoch offensichtlich ein falsches Kennzeichen sowie falsche Personalien auf und suchte im Anschluss mit seinem Audi das Weite. Am Fiat der Frau entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Mögliche Zeugen des Unfalls, die Hinweise zu dem nun gesuchten Audi und/oder dessen Fahrer geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07851 893-0 bei den Ermittlern des Polizeireviers Kehl.

/mw

