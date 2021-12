Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried - Speiseabfälle unerlaubt entsorgt

Neuried (ots)

Umfangreiche Ermittlungen durch Beamte des Fachbereichs Gewerbe und Umwelt sowie dem Polizeiposten Neuried führten zur Aufklärung mehrerer Fälle, in denen seit circa einem Jahr wiederholt gewerbliche Speiseabfälle auf einem Parkplatz an der L75 bei Neuried-Altenheim entsorgt wurden. In einem der Fälle wurden etwa 160 Kilogramm rohe Hähnchen sowie andere Abfälle unerlaubt beseitigt. Die Abfälle mussten in der Folge von Mitarbeitern die Straßenmeisterei Offenburg entsorgt werden, wobei hierbei Kosten von etwa 1.500 Euro entstanden sind. Den geständigen Verursacher erwartet nun neben den angefallenen Entsorgungskosten auch eine Anzeige wegen unerlaubter Abfallentsorgung.

