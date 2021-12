Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach -Verkehrsunfall

Wolfach (ots)

Eine Mercedes-Fahrerin fuhr am Montagmittag auf der Schiltacher Straße in Fahrtrichtung Schiltach. Als die 61-jährige Fahrzeuglenkerin gegen 14 Uhr nach links in die Friedrichstraße abbog, stieß sie offenbar mit einem ihr dort entgegenkommenden 25-jährigen Skoda-Fahrer zusammen. Durch den Aufprall wurde die Frau leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 10.000 Euro.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell