Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Freistett - Diesel gestohlen, Zeugenaufruf

Rheinau, Freistett (ots)

Unbekannte machten sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag am Tank eines Lastwagens zu schaffen, der zwischen 22 Uhr und 8 Uhr auf dem Parkplatz "Am Glockenloch" geparkt war. Indem die ungebetenen Besucher den Tankdeckel des Schwergewichts aufbrachen, gelang es ihnen, rund 570 Liter Kraftstoff abzupumpen. Sie sorgten so nicht nur für einen Sachschaden, sondern auch für einen Diebstahlschaden von rund 900 Euro. Mögliche Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter der Rufnummer: 07851 893-0 um Kontaktaufnahme gebeten.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell