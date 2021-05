Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Defekte Brandmeldeanlage sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Schiffdorf-Wehdel (ots)

Am Sonntagvormittag, des 9. Mai 2021, wurden die Ortsfeuerwehren Wehdel und Geestenseth gegen 11:17 Uhr in die Rohrstraße nach Wehdel alarmiert. In einem dort ansässigen Altenheim hatte zuvor die Brandmeldeanlage Alarm gegeben. Bereits kurz nach Eintreffen der Feuerwehr konnte schnell festgestellt werden, dass es sich glücklicherweise nur um einen Fehlalarm handelte. Jedoch lies sich die Brandmeldeanlage durch die Einsatzkräfte nicht zurücksetzen. Die Feuerwehr wartete anschließend auf einen Techniker für die Brandmeldeanlage und übergab diesen dann die Einsatzstelle.

