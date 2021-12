Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - In Streit geraten

Gengenbach (ots)

Nach einem eskalierten Streit am frühen Dienstagmorgen in einer Wohngemeinschaft in der Bahnhofstraße haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg Ermittlungen eingeleitet. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 21 Jahre alter Mann im Verlauf des Abends mehrfach mit einem Mitbewohner aneinandergeraten sein. In diesem Zusammenhang soll er kurz vor 1 Uhr eine Zimmertür eingetreten und seinen Kontrahenten offenbar mit einem Messer bedroht haben. Die alarmierten Beamten nahmen den 21-Jährigen daraufhin in Gewahrsam. Er sieht nun einem entsprechenden Strafverfahren entgegen.

