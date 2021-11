Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Polizei ermittelt nach Brand von rund 800 Strohballen

Werne (ots)

Nach dem Brand von rund 800 Strohballen am Sonntag (31.10.2021) auf einem Feld in der Straße Im Hanloh in Werne ermittelt die Polizei. Diese wurde gegen 21.40 Uhr durch die Rettungsleitstelle des Kreis Unna über den laufenden Einsatz informiert. Die Feuerwehr ließ das Feuer auf der Weide kontrolliert abbrennen. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizeiwache Werne unter der Rufnummer 02389-921 3420 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell