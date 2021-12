Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - In Gewahrsam

Lahr (ots)

Das Verhalten eines 45 Jahre alten Mannes in der Nacht von Montag auf Dienstag in einer Bar am Sonnenplatz zog kurz nach 1 Uhr einen Polizeieinsatz nach sich. Ein Mitarbeiter des gastronomischen Betriebs verständigte die Beamten des Polizeireviers Lahr, da der stark alkoholisierte Mittvierziger randaliert habe und die Bar nicht verlassen wollte. Im Zuge des anschließenden behördlichen Einschreitens musste der Mann aufgrund seines Zustandes in Gewahrsam genommen werden. Während des Einsatzes beleidigte er die um Schlichtung bemühten Ordnungshüter, sodass er nun auch einem Strafverfahren entgegenblickt.

