Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Aggressiv

Rastatt (ots)

Nach einem handfesten Streit am frühen Montagabend in einem Schnellrestaurant in der Bahnhofstraße musste ein Jugendlicher kurzzeitig in Gewahrsam genommen werden. Ersten Ermittlungen zufolge geriet der junge Mann gegen 17 Uhr mit Mitarbeitern des Imbisses in Streit, bei dem es auch zu Handgreiflichkeiten gekommen sein soll. Aufgrund seiner Aggressivität mussten die herbeigerufenen Einsatzkräfte des Polizeireviers Rastatt den Jugendlichen fixieren und mit zur Dienststelle nehmen. Dort konnte er schließlich in die Obhut seiner Eltern übergeben werden.

/ya

