Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Auseinandersetzung

Baden-Baden (ots)

Eine Kontrolle in einem Linienbus am Dienstagabend dürfte eine Strafanzeige nach sich ziehen. Als Fahrkartenkontrolleure gegen 20.40 Uhr die Einhaltung der Corona-Vorschriften kontrollieren wollten, soll eine 28-Jährige die Herausgabe ihres Ausweisdokuments verweigert haben. Hieraus entwickelte sich ein Streit, in dessen Zuge zwei Kontrolleure von der Endzwanzigerin offenbar mehrfach beleidigt wurden. Außerdem setzte sich die Frau nach derzeitigem Stand mit Schlägen und Tritten zur Wehr. Erst die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Baden-Baden konnten die Frau beruhigen und die Wogen wieder glätten.

