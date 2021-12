Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Kehl - Mehrere Unfallfluchten, Zeugenhinweise erbeten

Offenburg, Kehl (ots)

Im Verlauf des Wochenendes sowie des Montags kam es in Offenburg und Kehl zu mehreren Unfallfluchten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Kehl - Ein BMW mit französischer Zulassung wurde am Samstag zwischen 16.50 Uhr und 17:05 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Straßburger Straße beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Tel. Polizeirevier Kehl: 07851 893-0

Offenburg - Ein bislang Unbekannter beschädigte im Zeitraum zwischen Freitag 13 Uhr und Montag 14 Uhr einen in der Wilhelmstraße geparkten Opel eines 35-Jährigen. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden am Opel beläuft sich auf etwa 1.200 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

Tel. Polizeirevier Offenburg: 0781 21-2200

Offenburg - In der Wackerstraße streifte am Montag gegen 14:20 Uhr ein Unbekannter mit seinem Auto einen am Straßenrand abgestellten Skoda einer 59-Jährigen. Ohne sich um das Malheur weiter zu kümmern, entfernte sich der Verkehrsteilnehmer vom Unfallort. Möglicherweise könnte es sich bei dem geflüchteten Fahrzeug um einen PKW mit rumänischer Zulassung handeln.

Tel. Polizeirevier Offenburg: 0781 21-2200

/mw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell