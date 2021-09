Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210907.1 Rendswühren: Zeugen nach Gefährdung des Straßenverkehrs gesucht

Rendswühren (ots)

Die Polizei Wankendorf ermittelt derzeit gegen einen 36 Jahre alten Autofahrer, der Sonntag mehrere Fahrzeuge in der Plöner Straße bei Rendswühren durch einen riskanten Überholvorgang gefährdet haben soll.

Nach Angaben eines Zeugen habe der Mann am vergangenen Sonntag gegen 16:15 Uhr mit seinem grünen Daihatsu Sirion mit Neumünsteraner Kennzeichen die Bundesstraße 430 in Richtung Neumünster befahren. In einer langgezogenen Kurve in Höhe Rendswühren sei der Fahrer mit seinem PKW ausgeschert, um einen anderen PKW im Kurvenbereich zu überholen. Ein weiterer PKW sei ihm jedoch entgegengekommen.

Sowohl der überholte, als auch der entgegenkommende PKW hätten stark bremsen müssen, um einen Unfall zu verhindern. Nach Einschätzung des Zeugen sei es nur nicht zum Unfall gekommen, weil die beiden Fahrzeugführenden gut reagiert hätten.

Die Polizei Wankendorf sucht nun die beiden Fahrzeugführenden aus den beschriebenen Fahrzeugen. Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug soll es sich um einen grau/silbernen Kastenwagen einer Heizungsfirma gehandelt haben. Das Fahrzeug, das überholt wurde, soll ein schwarzer Audi oder BMW gewesen sein.

Die Fahrzeugführenden dieser Fahrzeuge und weitere Zeuginnen und Zeugen, denen die Fahrweise des Mannes aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei Wankendorf unter der Telefonnummer 04326 610 in Verbindung zu setzen. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Björn Gustke

