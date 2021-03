Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 14.03.2021

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn

Bad Wimpfen: Küchenbrand in Wohnhaus

Am Samstag, gegen 11:00 Uhr, kam es in der Küche eines Wohnhauses in der Pforzheimer Straße in Bad Wimpfen zu einem Brand. Eine 73-jährige Bewohnerin erhitzte in einem Topf Butter, verließ die Küche und vergaß den Topf. Durch eine starke Rauchentwicklung entzündete sich die Abzugshaube und geriet in Brand, welcher auch auf die Decke der Küche übergriff. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und verhinderte dadurch, dass durch den Brand weitere Räume des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die drei Bewohner des Hauses wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 20 000 Euro.

Main-Tauber-Kreis

Wertheim: Sicherheit des Straßenverkehrs gefährdet

Unbekannte hoben in Wertheim, in der Nacht von Freitag auf Samstag, drei am Fahrbahnrand befindliche Gullydeckel heraus. Eine Verkehrsteilnehmerin hatte die verkehrswidrigen und gefährlichen Zustände in der Theodor-Heuss-Straße sowie in der Sachsenhäuser Straße Ecke, Nassiger Straße, festgestellt und der Polizei gemeldet. Zum Glück kam es zu keinem Sach- oder Personenschaden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim zu melden, Tel. 09342 91890.

Hohenlohekreis

Öhringen-Unterohrn: Betrunkener Autofahrer mit fast drei Promille

Verkehrsteilnehmer meldeten zwischen Langenbrettach und Öhringen einen Pkw, dessen Fahrer durch unsichere Fahrweise auffiel. Als der 25-jährige Opel-Fahrer in Unterohrn durch eine Polizeistreife angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde, bemerkten die Beamten sofort, dass der 25-Jährige deutlich nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,9 Promille. Seinen Führerschein konnte der Opel-Fahrer nicht abgeben, da er gar nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Ingelfingen: Kinder finden Handgranate

Spielende Kinder fanden am Samstagmittag in der Nähe eines Baches, im Gewann Braunsberg in Ingelfingen, eine alte Handgranate und nahmen diese mit nach Hause. Der Vater der Kinder legte den gefährlichen Fund seiner Kinder im Garten ab und verständigte die Polizei. Eine Polizeistreife stellte bis zur Abholung der Handgranate durch den verständigten Kampfmittelbeseitigungsdienst sicher, dass keine Gefahr für die Anwohner bestand.

Neckar-Odenwald-Kreis

Hardheim: Diebstahl von Katalysatoren

Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmittag die Katalysatoren von acht Fahrzeugen eines Autohandels in der Würzburger Straße in Hardheim. Der oder die Täter begaben sich auf das frei zugängliche Gelände und gelangten an die Katalysatoren, indem sie diese mittels Trennschleifer aus den zum Verkauf stehenden Fahrzeugen herausschnitten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 4 000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen zu melden, Tel. 06281 9040.

Thomas Schuster

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell