Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.03.2021

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn

Kirchhardt: Sattelzug umgekippt Am Freitag, gegen 22.00 Uhr, befuhr der Lenker eines Sattelzuges die A6 in Fahrtrichtung Nürnberg. In Höhe Kirchhardt verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kippte der Sattelzug, der Wasch- und Reinigungsmittel geladen hatte, seitlich in den Straßengraben. Der deutlich unter Alkoholeinfluss stehende Fahrer wurde nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 35.000 Euro. Für die Dauer der mehrstündigen Bergungsarbeiten musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Neben der Polizei waren Kräfte des THW, Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz. Bei dem 39-jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Verkehrsteilnehmer, welche durch die Fahrweise des Sattelzuges zuvor gefährdet wurden, sollten sich mit dem Verkehrspolizei in Weinsberg, Tel. 07134/5130, in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell