Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.03.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Osterburken: Hoher Sachschaden nach Wildunfall

Nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte ein VW-Lenker, als am Donnerstagabend, gegen 19 Uhr, als plötzlich ein Reh vor ihm auf die Bundesstraße lief. Das Fahrzeug des Mannes, der von Osterburken aus in Richtung Adelsheim unterwegs war, erfasste das Tier wodurch dieses auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde und dort gegen einen entgegenkommenden Mer-cedes prallte. Das Reh wurde bei dem Unfall getötet. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 8.000 Euro.

Mosbach: Vorrang missachtet - 10.000 Euro Schaden

Ohne eine entgegenkommende Autofahrerin durchfahren zu lassen, bog ein 64-jähriger Opel-Fahrer am Donnerstag, gegen 11.30 Uhr, an der Kreuzung Wasemweg/Odenwaldstraße in Mosbach nach links ab. Dadurch kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit der aus Richtung Waldstadt kommenden 24-Jährigen. An dem Opel sowie an dem Audi entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von 10.000 Euro.

Haßmersheim: Baumaterial brannte

Noch ist unklar, warum in einer Garage im Milanweg in Haßmersheim am Donnerstagnachmit-tag Baumaterial in Brand geriet. Kurz nach 13 Uhr wurde durch die Rettungsleitstelle ein Feu-er in einer Garage gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei war das Feuer schon durch die Feu-erwehr gelöscht worden. Menschen wurden nicht verletzt. Offenbar hatte es in der Garage ei-nen Schmorbrand gegeben, wodurch geringer Sachschaden entstand. Der Polizeiposten Ag-lasterhausen versucht nun herauszufinden, warum es zu dem Feuer kam. Hinweise auf eine Brandlegung gibt es nicht. Die Feuerwehr Haßmersheim war mit vier Fahrzeugen und 16 Ein-satzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell